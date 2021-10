Etliche Freiwillige packten beim Herbstputz in Leutenthal mit an und brachten auch ihre private Technik zum Einsatz.

Erfolgreicher Herbstputz in Leutenthal

Leutenthal. Die Leutenthaler brachten am Samstagvormittag unter anderem die Bushaltestelle und den Spielplatz auf Vordermann.

Zufrieden mit den Ergebnissen des diesjährigen Herbstputzes ist Frank Brunner, Ortschaftsbürgermeister von Leutenthal (Ilmtal-Weinstraße). Pünktlich um 8.30 Uhr hatten sich etliche Freiwillige am Sportplatz versammelt, viele mit Handwerkszeug bewaffnet. Über die anstehenden Arbeiten hatte Brunner vorab bereits mit im Dorf verteilten Handzetteln informiert.

Die Bushaltestelle wurde gereinigt, die Obstbäume in der Daasdorfer Straße verschnitten, der Straßeneinlauf neben der Gaststätte gesäubert und repariert, der Pranger repariert und gestrichen. Ebenso einen neuen Anstrich erhielten die Willkommensschilder an den Ortseingängen, alle Spielgeräte auf dem Spielplatz sowie die Burschenbude. Mit Getränken und Gebratenem gab es nach getaner Arbeit die Belohnung in fröhlicher Runde.