Erfolgreicher Start ins Berufsleben im Kfz-Handwerk in Weimar

Weimar. Vier junge Migranten haben am Handwerks-Bildungszentrum ihre Gesellenbriefe in Empfang genommen. Alle haben bereits eine Stelle gefunden.

Große Freude am Handwerks-Bildungszentrum (HBZ) Weimar und ein weiterer Schritt auf dem Weg hin zu mehr Integration von geflüchteten Menschen durch die die Aufnahme einer Berufstätigkeit in Deutschland: Am Rödchenweg haben am Freitag vier junge Männer ihre Gesellenbriefe überreicht bekommen. Angefangen haben nach Angaben der HBZ-Geschäftsführerin Silke Gießmann vor dreienhalb Jahren fünf junge Männer aus fünf Nationen, für die Deutsch nicht ihre Muttersprache ist. Die Abschlussquote kann sich sehen lassen, schließlich haben davon vier jetzt ihren Gesellenbrief in der Tasche.

Durch die Vermittlung und Finanzierung über die Agentur für Arbeit Thüringen Mitte und das Jobcenter Weimar konnten sie in der Maßnahme „Berufsanschlussfähige Teilqualifizierung im Ausbildungsberuf Kfz-Mechatroniker mit sozialpädagogischer Betreuung“ die Ausbildung im Handwerks-Bildungszentrum Weimar absolvieren. Ziel dieser Maßnahme ist, dass interessierte Frauen und Männer mit technischem Verständnis und handwerklichem Geschick fit für eine betriebliche Arbeit werden.

Das große Ziel ganz am Ende der Maßnahme haben die vier erfolgreichen jungen Männer auch bereits erreicht. Alle vier Absolventen nehmen nahtlos ein Beschäftigungsverhältnis auf, berichtete die HBZ-Geschäftsführerin. Sie dankte für deren Zutun ausdrücklich auch den Ausbildern und Ausbildungsbetrieben der jungen Männer.

Gebührend begangen haben deren erfolgreichen Abschluss am Freitag mit den frisch gebackenen Gesellen Turpal Dadayev, Hasan Erdag , Younes Masoud und Rami Alnaasan unter anderem Silke Gießmann, Vertreterinnen der Agentur für Arbeit Thüringen, Matthias Hahn, Ausbilder am HBZ und Vorsitzender der Prüfungskommission im Kfz-Handwerk Weimar, sowie der Ausbilder der jungen Männer am HBZ, Tom Tragboth.