Erfolgreiches Finale für Weihnachtsbaum-Verkauf

Ein letztes Mal vor dem Fest bot am Samstag die Schülerfirma Jolka an, sich auf der alten Fichtenplantage auf der Marienhöhe selbst einen Weihnachtsbaum zu schlagen. Das Interesse war – vielleicht auch angesichts der geschlossenen Baumärkte als Verkaufsstellen – deutlich größer als an den vorangegangenen Wochenenden. Gingen am 5. Dezember noch 97 Bäume weg, so verloren sich die Besucher am 12. Dezember bei einem spontan angesetzten Verkaufstag. Zum Finale hatte die Schülerfirma bereits am frühen Nachmittag 202 Bäume verkauft. Zudem pflanzten die Besucher an den Wochenenden etwa 50 neue Bäume für den Mischwald.