Erfrischung für die Blankenhainer Einsatzkräfte

Blankenhain. Blankenhainer Rewe-Kaufmann spendet zum Tag der Feuerwehrleute mehr als 300 Flaschen Wasser für die Kameraden der Lindenstadt.

Wasser marsch zum Tag der Feuerwehrleute: Über ein unverhofftes Geschenk durften sich die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Blankenhain am Dienstag freuen. Der ortsansässige Rewe-Kaufmann Daniel Freund tauchte am Gerätehaus am Steintisch auf und lieferte 324 Flaschen Mineralwasser ab. Die praktischen Halbliterflaschen gehören quasi zur Standard-Ausrüstung auf den Feuerwehr-Fahrzeugen und spielen als Erfrischung bei den teilweise sehr kraftraubenden Einsätzen eine wichtige Rolle.

Es soll keine einmalige Spende bleiben: Daniel Freund will daraus eine Regelmäßigkeit werden lassen, verriet er vor Ort. „Ein oder zwei Mal im Jahr, je nach Bedarf, will ich der Feuerwehr eine solche Ration Wasser zukommen lassen.“

Der Tag der Feuerwehrleute brachte den Blankenhainer Einsatzkräften somit letztlich zwei Arten von Anerkennung für ihre ehrenamtliche Arbeit. Die zweite nämlich war die Nachricht von der Erweiterung der Impf-Prioritäten und damit der Möglichkeit, sich als Teil der Gruppe 3 ab sofort für Impftermine anmelden zu können.