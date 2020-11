Die Gebinde der Gedenkstätte und der Stadt Weimar am Gedenkstein für die Opfer des jüdischen Sonderlagers in Buchenwald.

Nur über Livestream, dafür aber weltweit konnte am 9. November 2020 das Gedenken an jene 9845 jüdischen Männer begleitet werden, die im November 1938 in das noch in Bau befindliche KZ Buchenwald verschleppt wurden. Die Veranstaltung fand zur Corona-Prävention nicht öffentlich statt.