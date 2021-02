Erinnerung an Bombardement auf Weimar vom 9. Februar 1945

Am Gedenkstein in der Andersenstraße gedachten Weimarer am 9. Februar der Opfer des schwersten Bombenangriffs auf Weimar am 9. Februar 1945. Auch OB Peter Kleine und Bürgermeister Ralf Kirsten kamen auf das Gelände des ehemaligen Weimar-Werkes. Gebinde der Stadt wurden zudem an der Stele auf dem Hauptfriedhof und am Kindergarten in der Richard-Strauß-Straße niedergelegt.