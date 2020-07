Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Erinnerung an eine mutige Zeitzeugin

Als mutige Kämpferin gegen Antisemitismus und das Vergessen würdigte US Generalkonsul Dick Custin die Auschwitz - und Buchenwaldüberlebende Magda Brown bei einer Gedenkstunde vor ihrem Bild in der Open Air-Ausstellung „Die Zeugen“ am ehemaligen Gauforum. Auch die mahnenden Worte von Bürgermeister Ralf Kirsten machten den Anwesenden klar: „Wir dürfen nie vergessen!“ Landesrabbiner Alexander Nachama, sprach und sang ein Gebet für Magda Brown, die Anfang Juli in Chicago gestorben war.