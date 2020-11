Erinnerung an Klaus Trostorff

Am 12. November 2020 wäre der ehemalige Häftling des Konzentrationslagers und langjährige Direktor der Nationalen Mahn- und Gedenkstätte Buchenwald (NMGB), Klaus Trostorff (12. November 1920 – 7. August 2015), 100 Jahre alt geworden. Unter den Bedingungen der staatlichen Planwirtschaft setzte er als Direktor auf eine Stärkung der Eigenverantwortung und handelte auch sonst an dem Traditionsort des DDR-Antifaschismus nicht selten unkonventionell.

Klaus Trostorff wurde am 12. November 1920 in Breslau als Sohn von Margot und Fritz Trostorff geboren. Das Elternhaus, der Vater war Katholik, die Mutter Jüdin und SPD-Angehörige, galt als weltoffen. Nach der Machtübernahme der Nazis im Januar 1933 litten sie unter der Juden-Verfolgung. Wegen der Verbreitung von Nachrichten der Alliierten über die Hintergründe des Krieges verhaftete die Gestapo Klaus Trostorff am 28. Oktober 1943. Am 21. April 1944 kam er als politischer Häftling („Mischling I. Grades“) in das KZ Buchenwald, wo er die Nummer 1819 tragen musste. Dort arbeitete er teilweise mit Strafverschärfung im Entwässerungskommando.

Am 11. April 1945 befreit, leistete Klaus Trostorff bei der Trauerfeier am 19. April mit anderen Überlebenden den „Schwur von Buchenwald“, der sein weiteres Leben bestimmen sollte. Klaus Trostorff ging nach Breslau zurück. Von seiner Familie hatten nur der Bruder und die Mutter überlebt. Mit ihr ging er nach Erfurt, wo er Mitglied der KPD, später der SED wurde und die dortige Freie Deutsche Jugend (FDJ) mitgründete. 1948 bis 1950 studierte Klaus Trostorff in Jena Rechts- und Gesellschaftswissenschaften, wurde politischer Mitarbeiter SED und war in Erfurt Bürgermeister.

Am 1. September 1969 berief der DDR-Kulturminister Klaus Trostorff zum Direktor der NMGB, deren weiterer Institutionalisierung er sich sehr engagiert widmete. Unterstützt von Walter Bartel, dem Nestor der Buchenwald-Geschichtsschreibung in der DDR, entstanden ab 1971 das Archiv und die Wissenschaftliche Abteilung.

1974 holte Klaus Trostorff seinen ehemaligen Mithäftling Ottomar Rothmann an die Gedenkstätte, der die Pädagogische Abteilung aufbaute und leitete; bei der Besucherbetreuung lösten ausgebildete Pädagogen nach und nach ehemalige Häftlinge ab. 1985 wurde die neue historische Dauerausstellung eröffnet. Ab Ende der 1970er-Jahre wurden der Austausch und die Vernetzung mit anderen Gedenkstätten im In- und Ausland stärker. Gleichzeitig musste die eigene Arbeit punktuell infrage gestellt werden, weil die Gedenkstätte und überkommenen Rituale der Erinnerung zunehmend weniger Jugendliche erreichten.

Durch die NMGB nicht thematisiert blieb das sowjetische Speziallager Nr. 2. Zwar wurde dessen Existenz nicht geleugnet; seine stereotype Charakterisierung als gewöhnliches Internierungslager für Nazi- und Kriegsverbrecher sollte aber eine Beschäftigung mit seiner Geschichte als obsolet und als ungerechtfertigten Affront gegenüber den KZ-Häftlingen erscheinen lassen.

Am 31. August 1989 ging Klaus Trostorff in den Ruhestand und blieb bis zuletzt für die Erinnerung an die Nazi-Verbrechen aktiv. Noch im April 2015 nahm er – fast 95-jährig – in Buchenwald an den Gedenkfeiern zum 70. Jahrestag der Befreiung teil. Am 7. August verstarb er in Erfurt.

Der Autor leitet in der Gedenkstätte Buchenwald die Strategische Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit