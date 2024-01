Guten Morgen, Weimar! Erinnerung an Königin Margrethe II. in Weimar

Susanne Seide blickt mit einer Qualmwolke zurück

Als ich von der Abdankung der dänischen Königin Margrethe II. erfahren habe, erinnerte ich mich daran, dass die Monarchin einst auch Weimar besucht hat. Das war fast genau vor 30 Jahren, im März 1994. Die dänische Königin war seinerzeit berühmt-berüchtigt dafür, dass sie kaum ohne einen qualmenden Glimmstängel anzutreffen war, auch wenn ihre Untertanen sie dafür häufig getadelt haben.

Zu Spitzenzeiten soll Margrethe bis zu 60 Zigaretten am Tag gepafft haben, berichten verschiedene Medien übereinstimmend. Daran, dass sie auch in Weimar ihrem Laster in aller Öffentlichkeit gefrönt hat, konnte sich mein Kollege gut erinnern, etwa nach der Hubschrauber-Landung am Stadion. Und mit Sicherheit gehörte ein Zigarettchen danach dazu, als die Königin im Gasthaus „Zum weißen Schwan“ gespeist hatte. Dabei gab es übrigens eine Version von Osterlamms im Heu des Wirts Herbert Frauenberger.

Das Rauchen hat die Königin übrigens im Vorjahr aufgegeben. Und wer glaubt, zuvor griff sie am liebsten zur Mark Prince Denmark, der irrt. Sie bevorzugte die griechischen Glimmstängel „Karelia“.