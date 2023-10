Einer dieser Stolpersteine in Jena erinnert an die 1903 in Weimar geborene Hedwig Josephy.

Erinnerung an NS-Opfer: Erstmals „Klang der Stolpersteine“ in Weimar

Weimar. Dem musikalischen Gedenken am 9. November geht bereits am 24. Oktober eine Chorprobe für jedermann voraus. Darum geht es bei diesem Projekt:

Weimar übernimmt aus Jena die beeindruckende Aktion „Klang der Stolpersteine“. In der Nachbarstadt fand im Jahr 2017 erstmals unter diesem Namen an verschiedenen Stolpersteinen in der Stadt ein musikalisches Gedenken statt. Mittlerweile ist der „Klang der Stolpersteine“ ein ortsübergreifendes Projekt, das in diesem Jahr in Jena und Weimar sowie darüber hinaus in Naumburg und Bad Köstritz beheimatet ist.

In Weimar läuft die Vorbereitung bereits. Am Dienstag, dem 24. Oktober, sind Interessierte zu einer öffentlichen Probe willkommen, die um 19.30 Uhr im Saal Am Palais der Hochschule für Musik „Franz Liszt“ beginnt. In der Chorprobe werde unter anderem das jiddische Lied „Dos Kelbl“ in Vorbereitung auf die Gedenkveranstaltung „Klang der Stolpersteine“ am 9. November einstudiert. Die Leitung übernimmt die derzeitige Leiterin des Hochschulchors, Franziska Fuchs.

Am 9. November werde dann an verschiedenen Stolpersteinen in Weimar mit musikalischen Beiträgen an die verfolgten und in den Tod getriebenen Jüdinnen und Juden erinnert – inspiriert durch das gleichnamige Jenaer Projekt und initiiert durch die Gesellschaft zur Erforschung der Demokratie-Geschichte (GEDG) in Kooperation mit der Musikhochschule. Derzeit gibt es in Weimar 46 solcher Steine im Rahmen des dezentralen europaweiten Denkmals, die der Künstlers Gunter Demnig verlegt hat.

Auftakt des „Klangs der Stolpersteine“ am 9. November ist nach Angaben der Initiatoren dann um 16.30 Uhr am Marstall. Das dezentrale Gedenken an den Stolpersteinen finde um 17 Uhr statt. Um 17.30 Uhr sammeln sich alle Chöre auf dem Theaterplatz. Dort werde nach einer Ansprache gemeinsam das Lied „Dos Kelbl“ gesungen.

Weitere Informationen zum Projekt online unter: gedg.org/vielstimmiges-gedenken