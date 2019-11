Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Erinnerung an Opfer der Pogrome von 1938

Mit einer Gedenkveranstaltung wird am Freitag am historischen Ort an die Opfer des antijüdischen Pogroms vom 9./10. November 1938 erinnert. Danach verschleppte die Polizei 26.000 jüdische Männer aus ganz Deutschland in die KZ Dachau, Sachsenhausen und Buchenwald. Westlich des Appellplatzes des KZ Buchenwald pferchte die SS 9845 Verhaftete in einem Sonderlager zusammen. Staatliche Behörden und die SS erpressten die Aufgabe ihres Besitzes und die Verpflichtung, Deutschland zu verlassen. In den 100 Tagen der Existenz des jüdischen Sonderlagers wurden 250 Menschen umgebracht.

Bei der Gedenkfeier für die 9845 jüdischen Männer, die im November 1938 dorthin verschleppt wurden, spricht zunächst Gedenkstätten-Direktor Volkhard Knigge. Yana Alimova (Ukraine), Arthur Buteau (Frankreich), Helen Fleischhauer, Lara Schreiber (Deutschland) sowie internationale Freiwillige lesen aus Biografien und Erinnerungen. Das Kaddisch-Gebet spricht Alexander Nachama, Rabbiner der Jüdischen Landesgemeinde.

Freitag, 8. November, 14.30 Uhr; Gedenkstätte Buchenwald