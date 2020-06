Weimar. Ministerpräsident Bodo Ramelow und Oberbürgermeister Peter Kleine werden am Sonntag bei Gedenkveranstaltung in Buchenwald erwartet

Erinnerung an „Rosa Winkel“

Unter dem Titel „Inhaftiert und Ermordet, weil sie als Männer Männer liebten!“ erinnert die Aids-Hilfe Weimar und Ostthüringen an das Schicksal der Rosa-Winkel-Häftlinge im KZ Buchenwald. In der Gedenkstätte legen Mitglieder bei einer öffentlichen Gedenkveranstaltung einen Kranz nieder. Eröffnet wird diese am Gedenkstein auch durch den kommissarischen Leiter der Gedenkstätte, Phillip Neumann-Thein. Nach einem Grußwort von Oberbürgermeister Peter Kleine spricht als Hauptredner Ministerpräsident Bodo Ramelow.

Sonntag, 28. Juni, 14.20 Uhr; Treffpunkt: Kino

