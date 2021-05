Bereits im Vorjahr erinnerten das Bürgerbündnis gegen Rechtsextremismus und Fridays for Future coronakonform an den Tag der Befreiung am 8. Mai 1945.

Erinnerung in Weimar an 1945 und 1933

Weimar. Bürgerbündnis gegen Rechtsextremismus und Fridays for Future aus Weimar erinnern an Befreiung und Bücherverbrennung.

Mit einer coronakonformen Kundgebung erinnern das Bürgerbündnis gegen Rechtsextremismus und Fridays for Future an die Befreiung vom Hitlerfaschismus am 8. Mai 1945 und die Bücherverbrennung durch Nazis am 10. Mai 1933. Dazu gibt es Lesungen. Die Kundgebung richte sich gegen den Auftritt einer „Partei, die an diesem historischen Datum in Weimar ihre nationalistische und rassistische Ideologie verbreiten möchte“.

Mo, 10. Mai, ab 9.30 Uhr bis gegen 13.30 Uhr; Theaterplatz