Weimar. Der Rotary Club Weimar nimmt ab sofort Vorschläge entgegen, an wen der Erlös des diesjährigen Laufes gehen sollte

Erlös vom Benefix sucht noch Bewerber

Der Rotary Club Weimar engagiert sich seit 25 Jahren für soziale Projekte in Weimar und darüber hinaus. Seit 2008 wird der komplette Erlös des alljährlichen Benefixlaufes für gemeinnützige und sozial engagierte Organisationen, Einrichtungen und Projekte bereitgestellt. Und um diesen Erlös können sich potenzielle Empfänger ab sofort bewerben.

Mitmachen können alle Projekte, Institutionen und Organisationen, die aus Weimar heraus international oder vor Ort in Weimar tätig sind. Die Bewerber müssen gemeinnützig und sozial engagiert sein sowie vorrangig ehrenamtlich arbeiten. Bewerber sollten laut Rotary Club in einer kurzen Projektvorstellung erläutern, was sie für Bedürftige tun und warum gerade sie als Empfänger infrage kommen. Dabei sollten die Kernpunkte verständlich herausgestellt sowie das Konzept und die Zielsetzung deutlich gemacht werden.

Den Gewinner erwartet der Reinerlös, der in den vergangenen Jahren stets weit über 15.000 Euro lag. Die Höhe der Summe könne jedoch je nach Beteiligung von Läufern und Sponsoren deutlich variieren. Ebenso können die Gelder bei einem sehr guten Ergebnis auf mehrere Projekte aufgeteilt werden. Einsendeschluss ist der 31. März. Das Bewerbungsformular steht online.

www.benefixlauf.de