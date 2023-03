Erneut Einbruchversuche in Apolda: So will der Täter in Wohnhäuser gelangen

Apolda. Erneut kam es in Apolda zu mehreren Einbruchsversuchen. Der Täter versucht in die Gebäude zu gelangen, indem er die Eingangstüren aufhebelt.

Die Polizei berichtet, dass am Dienstag sieben Mal versucht wurde in Wohnhäuser im gesamten, inneren Stadtgebiet einzubrechen. Ein unbekannter Täter hat versucht, die Hauseingangstüren von mehreren Einfamilien- und Mehrfamilienhäuser aufzuhebeln. Der Einbrecher schaffte es nicht, in die Häuser zu gelangen, beschädigte aber die Eingangstüren und verursachte erhebliche Schäden. Schon am Wochenende kam es zu mehreren Einbruchsversuchen in der Weimarischen Straße und der Jägerstraße.

Die Polizei ermittelt und bittet die Bevölkerung darum, besonders aufmerksam zu sein und verdächtige Personen bei der Polizeiinspektion Apolda zu melden.

