Rohrbach. In einer Petion an den Landtag sieht der ehemalige Bürgermeister des Ortes den einzigen Ausweg.

Erneut Empörung in Rohrbach über Schloss-Besitzer

Mit einer Petition an den Landtag will Ingolf Otto, der ehemalige Bürgermeister von Rohrbach, einen neuen Anlauf unternehmen, um der Geschichte des Rohrbacher Rittergut-Schlosses eine Wendung zum Positiven zu geben. In der Erarbeitung kann er auf die Unterstützung des Landtagsabgeordneten Thomas Gottweiss (CDU) bauen.