Erneut mehrere Pkw aufgebrochen

Die Serie der Pkw-Einbrüche in Weimar reißt offensichtlich nicht ab. So haben Unbekannte in der Nacht zum Dienstag erneut mehrere Autos aufgebrochen, die im Stadtgebiet abgestellt waren.

In der Abraham-Lincoln-Straße beispielsweise zerschlugen Unbekannte die Beifahrerscheibe eines VW, um in das Innere des Fahrzeugs zu gelangen. Ihre Beute: ein Rucksack, der im Fußraum abgestellt war.

Auch auf dem Parkplatz eines Hotels in der Belvederer Allee schlugen die Unbekannten zu. Bei drei abgestellten Fahrzeugen wurde jeweils eine Scheibe eingeschlagen und das Innere vermutlich nach Wertsachen durchsucht, so die Polizei. Sie schätzt den angerichteten Schaden auf mehr als 2000 Euro.

Nun sucht die Polizei Weimar Zeugen, die Angaben zur Tat oder zum Täter machen können. Und sie warnt davor, Wertgegenstände über Nacht in den Fahrzeugen zu lassen.

Telefon 03643 / 8820