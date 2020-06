Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Erneut Randalierer in Weimar - Notorische Verkehrssünderin nun ohne Auto

Erneut mehrfach in Weimar randaliert

Über das vergangene Wochenende kam es in Weimarer erneut zu mehreren Sachbeschädigungen: Etwa 3.500 Euro Schaden verursachten Unbekannte an Gebäudefassaden der Bauhaus-Uni. Der oder die Täter sprühten insgesamt acht so genannte „Tags“ in einem Ausmaß von bis zu zwei Metern an die Wände.

Vor einem Supermarkt in der Bodelschwinghstraße beschädigten Unbekannte zwei Mülltonnen. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

Die öffentlichen Toiletten am Goetheplatz wurden ebenso von Randalieren heimgesucht. An beiden Türen versuchte man den Automaten zu beschädigen. Einer der beiden Automaten ist nun nicht mehr nutzbar. Zudem wurden im Inneren mehrere Fliesen beschädigt und ein Handtuchhalter aus der Wand gerissen. Auch hier konnte die Schadenshöhe noch nicht beziffert werden.

Hinweise zu den Tätern gibt es nicht. Aus dem Grund ist die Polizei Weimar auf der Suche nach Zeugen.

Auto kaputt

In Bad Berka suchte man am Montagmorgen den Besitzer eines im Erlenweg stehenden Fahrzeuges. Grund war, dass der Tank des Opel defekt war, Benzin auslief und der Wagen folglich abgeschleppt werden musste. Wie es zu dem Defekt kam, ist unklar.

Auto von notorischer Verkehrssünderin sichergestellt

Bereits zum wiederholten Male geriet eine 24-jährige Frau in eine Verkehrskontrolle. Den Beamten aus Weimar war die Fahrerin des Fords bereits hinlänglich bekannt. Dass die Bad Berkaerin keinen Führerschein besaß, wussten die Polizisten schon, auch der Verdacht, dass sie Drogen genommen hatte, bestätigte sich im Vortest. Folglich musste sie zur Blutentnahme gebracht werden. Da die Frau offensichtlich unbelehrbar ist, wurde nun ihr Auto erst einmal sichergestellt.

Jacken entwendet

In der Nacht zu Dienstag hielten sich drei junge Frauen im Weimarhallenpark auf. Kurz vor 4 Uhr kamen drei unbekannte Männer hinzu und nahmen den Frauen kurzerhand die abgelegten Jacken weg. Erst vermuteten die Frauen, dass die Jacken in den Teich geworfen wurden. Hier konnten sie sie aber nicht sehen, sodass sie nun davon ausgehen müssen, dass ihre Kleidungsstücke von den jungen Männern entwendet wurden.

