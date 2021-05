Eröffnung der Weimarer Lesarten

Weimar. Die Autorin und Philosophin Thea Dorn eröffnet die 2021er-Serie.

Thea Dorn, Autorin, Philosophin und Gastgeberin des Literarischen Quartetts, eröffnet am Montag, 31. Mai, 19 Uhr, im Kulturhof des Mon Ami die Weimarer Lesarten. Sie schrieb dem Moderator des Abends, Peter Krause: „Es wird meine erste Veranstaltung mit Publikum seit vergangenem Oktober sein, also die erste zum Thema ,Trost’, gewissermaßen eine verspätete Buchpremiere.“ In ihrem Postkarten-Briefroman erzählt die Literatin von der Auseinandersetzung mit der Endlichkeit.

