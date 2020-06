Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Eröffnung für „Speakers Corner“

Die Initiative „Welt ohne Waffen“ eröffnet am Freitag, 19. Juni, 14 Uhr, die „Speakers Corner for Peace“ in Weimar. In Anlehnung an einen entsprechenden Ort im Londoner Hyde-Park soll ein öffentliches Podium eingerichtet werden. Das Friedensthema innerhalb der Initiative „Welt ohne Waffen“ bezieht sich im Kern auf die Idee des globalen Friedens und einer schrittweisen, doch letztlich vollständigen militärischen Abrüstung. „Speakers Corner for Peace“ am Goetheplatz/Ecke Wielandstraße wird mit einem extra dafür geschaffenen Rednerpult und einem öffentlichen Mikrofon ausgestattet. Das Blechbläserquintett der Staatskapelle Weimar unterstützt die Eröffnung durch ein kleines Konzert. Wer Gedanken zum Thema Frieden und Abrüstung, zu den internationalen Konflikten oder zu ganz persönlichen Erfahrungen mit Krieg und Frieden äußern möchte, dem/der steht das Mikrofon zur Verfügung.