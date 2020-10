Eröffnung in aller Frühe

Die offizielle Markteröffnung am Sonnabend in aller Frühe hat sich Weimar auch in diesem Jahr nicht nehmen lassen. Sie wurde 6 Uhr vor dem Stadthaus mit Zwiebelmarkt-Königin Katrin, Heldrungens Zwiebelprinzessin Swantje und den beiden Stadtoberhäuptern Peter Kleine und Norbert Enke vorgenommen. Ebenfalls dabei: Zwiebelmönch Theo in der Kurz-Version. Etwa halb so viele Schaulustige wie sonst kamen zu dem Ritual, das in diesem Jahr mehr Kritiker unter den Marktbeteiligten fand. Besonders die älteren Heldrunger verweisen auf die wenige Kundschaft zwischen 6 Uhr und 10 Uhr und auf den Aufwand, den sie dafür betreiben müssen.