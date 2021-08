Erst Janda solo, dann mit „Coucou“ in Weimar

Weimar. Songs ihres neuen Albums „Nur meine Gitarre und ich“ stellt Janda bei ihrem Solokonzert im Kulturhof des Mon Ami in Weimar vor.

Zwei Sommerkonzerte kündigt das Mon Ami in seinem Kulturhof an: Am Donnerstag, 19. August, 20 Uhr, ist die Wahl-Leipzigerin Janda mit einem Solokonzert zu Gast mit Liedern, die man zwischen Pop und Jazz verorten kann. Am Freitag, 20. August, tritt Janda dann mit ihrer Band „Coucou“ am selben Ort zur selben Zeit auf. Mit zwei Stimmen, einer Gitarre, sowie elektronischen und perkussiven Soundelementen kreieren Meryem, Steffi und Janda von Coucou eine Stimmung zwischen 70er-Softrock und Goth-Folk der Neuzeit.