Einrichtungsleiterin Gabriele König, mit Blumen, und Klaus Scholtissek, Vorsitzender der Geschäftsführung, rechts, mit einigen Mitarbeitenden am Sitz in Ulla.

Optimistisch bleiben, das hilft Gabriele König in ihrem Job. Sie leitet die Diakonie-Sozialstation Weimar-Blankenhain von Anfang an – seit 30 Jahren. Als der Dienst 1991 entstand, hat sie die Leitung der Gemeindeschwestern in Gaberndorf übernommen.