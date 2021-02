Erst Youtube-Konzert, dann Zoom-Meeting

Weimar. Der Weimarer Gitarrist Falk Zenker sucht wie viele seiner Kollegen Wege, in der Corona-Pandemie Kontakt mit seinem Publikum zu halten.

„Musik zu Sein – Stille/Bewegung“ nennt der Weimarer Gitarrist Falk Zenker sein neues Projekt. Er habe lange überlegt, welche Angebote er seinem Publikum in der Pandemie machen kann, Musik in Echtzeit zu erleben und darüber wenigstens virtuell Gemeinsamkeit zu teilen. Sein Plan: Zwei Live-Stream-Konzerte über YouTube mit der Möglichkeit, davor beziehungsweise danach mit den Künstlern und untereinander über ein Zoom-Meeting in Kontakt zu kommen.

Am Samstag, 13. Februar, 19 Uhr, wird zum „FreiTanzen“ mit Falk Zenker und der Tanztherapeutin Christine Hornikel eingeladen und am 27. Februar zu einem Online-Lesekonzert mit Sebastian Kowski und der Musik von Falk Zenker.

„Es wird uns allen weiterhin viel abverlangt in dieser Krise und ein Ende scheint noch in weitere Ferne zu liegen“, sagt Falk Zenker. Er selbst sei guten Mutes und erfahre durchaus Unterstützungen – private und auch staatliche. „Mittlerweile sind es 50 abgesagte Konzerte, weitere werden hinzukommen und neue Konzerte werden bis zum Sommer kaum geplant“, bilanziert Falk Zenker. Er nutze die Zeit, um sich neue Ziele zu setzen.

Die Künstler freuen sich über eine Spende zwischen 10 € und 30 €. Anmeldung für das erste Konzert für YouTube und Zoom über music@falk-zenker.de bis spätestens Freitag 12. Februar.