Erste Biografie zur Weimarer Autorin Jutta Hecker

Weimar. Durch ihre Popularität waren ihre Bücher in der DDR nur schwer zu bekommen. Zu ihrem 20. Todestag erschien nun erstmalig eine Biografie über die Weimarer Schriftstellerin Jutta Hecker.

Anlässlich ihres 20. Todestages erschien nun erstmalig eine Biografie über die Weimarer Philologin und Schriftstellerin Jutta Hecker (1904-2002). Geschrieben wurde das Werk von dem Geologen Dankmar Bosse (geb. 1940 in Weimar) und der Ärztin Maja Rehbein (geb. 1947 in Greiz).

Archiv-Bild: Jutta Hecker Foto: Maik Schuck

Zustande kam das Buch durch die Initiative Bosses, der seit 1950 mit Jutta Hecker bis zu ihrem Tod befreundet war. Auch Rehbein war seit jungen Jahren begeisterte Leserin von Hecker, deren Bücher durch ihre Popularität in der DDR schwer zu bekommen waren.

Hecker studierte in Jena und München Germanistik und Anglistik und schloss später ein Pädagogik-Studium an, um als Lehrerin arbeiten zu können. 1931 Dissertation über Das Symbol der Blauen Blume im Zusammenhang mit der Blumensymbolik der Romantik. Außerdem arbeitete sie als freie Mitarbeiterin am Goethe- und Schillerarchiv und gab Bücher zur deutschen Literatur des 19. Jahrhunderts heraus.

Nach dem Krieg fand sie, bedingt durch eine persönliche Notsituation, für fünf Jahre einen Job in der Möbelwerkstatt von Walter Bosse und schrieb nebenbei Artikel. 1953 bot ihr der Verlag Gustav Kiepenheuer einen Zweijahresvertrag für ein Buch über Weimar, Thema nach ihrer freien Wahl. Sie wählte die Altenburg mit ihrer reichen Geschichte, in der ihre Familie seit 1935 lebte. Dem folgten Aufträge zu rund 30 Büchern mit Themen hauptsächlich zur Weimarer Klassik, zu Goethe, Schiller, Corona Schröter, Wieland, Eckermann, aber auch zu Winckelmann und Rudolf Steiner.

Heckers Bücher öffnen Menschen eine Tür zur Weimarer Klassik

Die Bücher zeugen von profundem Wissen und der Fähigkeit, allen Menschen eine Tür zur Weimarer Klassik zu öffnen. Noch in der ausgehenden DDR und nach der Wende wurde sie mit Auszeichnungen wie der Winckelmann-Medaille der Stadt Stendal, der Verdienstmedaille der DDR, dem Literatur- und Kunstpreis der Stadt Weimar und der Goldenen Medaille der Goethe-Gesellschaft geehrt. 1994 wurde sie Ehrenbürgerin der Stadt Weimar.

Das vorliegende Buch gibt Einblick in die weniger bekannte silberne Zeit der Weimarer Klassik und spiegelt über die Biografie hinaus ein Stück deutscher Geschichte wider, erlebte Hecker doch das Kaiserreich, zwei Diktaturen, die Weimarer Republik und die Wende. Das Buch mit eingeschobenen atmosphärischen Betrachtungen ist locker geschrieben. Dass beide Autoren in der einstigen DDR aufwuchsen, ermöglicht eine ganz besondere Authentizität. Durch lange Zitate aus den Heckers Werken wollen Bosse und Rehbein die Neugier auf ihr gesamtes Schaffen erwecken. Im Anhang folgen Kurztexte und private Gelegenheitsverse Heckers, die die Zeit-Atmosphäre vermitteln.

Bosse und Rehbein wollen sich stark machen, dass einige Bücher von Jutta Hecker erneut aufgelegt werden. Die beiden Autoren sehen in den Werken der Schriftstellerin auch Potenzial für den Schulunterricht. Heckers Nachlass befindet sich im Goethe- und Schiller-Archiv.

Maja Rehbein/ Dankmar Bosse, Jutta Hecker. Ein Leben für die Weimarer Klassik. Bucha bei Jena 2022, 228 Seiten, 19,90 €