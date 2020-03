Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Erste Corona-Infektion im Weimarer Land

Der Landkreis hat seit dem Wochenende seine erste bestätigte Corona-Infektion. Eine Frau aus Hohenfelden hatte sich nach ihrer Rückkehr aus Österreich von einem Arzt in Erfurt testen lassen. Samstagvormittag erreichte die Information über das Testergebnis auch das Gesundheitsamt des Kreises.

Die Frau war am 11. März in Ischgl (Österreich) zurückgekehrt. Am 12. März suchte sie mit Halsschmerzen den Erfurter Arzt auf. Bereits am Freitagabend erhielt sie aus Erfurt das Ergebnis. Ihre Halsschmerzen seien mittlerweile besser und ihr gehe es soweit gut, hieß es aus dem Landratsamt.

Vorsorglich in Quarantäne ist auch ein Kranichfelder Bekannter der Frau, der sie bei der Rückkehr abgeholt hatte. Das Gesundheitsamt ermittelt inzwischen weitere Kontaktpersonen der Frau.

Auf die Verbrauchermärkte in Kranichfeld hatte die Nachricht sichtbare Auswirkungen: Warenauslagen für Kartoffeln, Eier, Toiletten- und Küchenpapier waren am Nachmittag leer.

Landrätin Christiane Schmidt-Rose und ihr Pandemiestab hatten sich am Freitag den weitreichenden Einschränkungen in der Stadt Weimar angeschlossen und sämtliche Veranstaltungen bis zum 19. April untersagt. Die Landrätin warb bei den Einwohnern des Kreises um Verständnis für die

Maßnahmen: „Nur so können wir einer Ausbreitung des Coronavirus’ vorbeugen.“