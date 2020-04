Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Erste Gottesdienste in der Corona-Krise

Zu einem ersten Gottesdienst seit Beginn der Corona-Krise versammelten sich am Samstagabend in der Herderkirche elf Gläubige. „Es ist gut, dass die Kirchen wieder offen sind für die Gemeinschaft, als Orte, um Kraft zu tanken“, sagte Pfarrer Ramón Seliger in der Vesper, die musikalisch von KMD Johannes Kleinjung an der Orgel begleitet wurde. Wie auch in den Gottesdiensten am Sonntag mussten besondere Regeln eingehalten werden: die Zahl der Besucher war auf 30 begrenzt, jede zweite Bankreihe blieb frei, in den Bänken wurden Mindestabstände gewahrt.