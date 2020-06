Weimar. Die Gitarristin und Sängerin Ani Motz eröffnet am Samstagabend das Sommerprogramm am Haus der Weimarer Republik auf dem Theaterplatz

Erste Livemusik im Weimarer Künstlergarten

Coronabedingt hat sich der Start des Sommerprogramms im Künstlergarten am Haus der Weimarer Republik etwas verzögert. Doch am 27. Juni geht es los: Die Gitarristin und Sängerin Ani Motz aus Weimar spielt Samstag ab 20 Uhr live auf der Künstlergartenbühne. Auch an den folgenden Samstagen soll es immer ab 20 Uhr musikalischen Genuss geben. Ab 5. Juli kommen sonntags um 11 Uhr Matineen hinzu, ferner werden die Freitage ab 21.30 vom 3. Juli an mit dem Kino Mon Ami zu Kinotagen.

Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist laut Verein Weimarer Republik frei, die Platzkapazität jedoch beschränkt.

