Erste Öffnungen in Thüringen: Lockerungen in Weimar, Erfurt und Jena

Erfurt/Weimar/Jena. Angesichts sinkender Inzidenzahlen rücken in Thüringen weitere Lockerungen näher. Was bei stabilen Sieben-Tage-Inzidenzen unter 100 möglich ist – und was woanders bleibt.

In drei Thüringer Städten wird das Leben in der Corona-Pandemie etwas leichter. Wegen stabiler Sieben-Tage-Inzidenzen unter 100 profitieren die Menschen in Weimar seit Donnerstag von etlichen Lockerungen, Erfurt und Jena folgen am Freitag. Das Eichsfeld hat seit Montag eine Inzidenz unter 100. Bleibt die Region bis einschließlich am Freitag unter dem Wert, könnte es dort Sonntag so weit sein. Alles Wichtige zur Corona-Pandemie in Thüringen lesen Sie in unserem Blog

Gastronomie: Für den Großteil Thüringens bleibt Gastronomie über Pfingsten tabu – abgesehen von Angeboten zum Mitnehmen. In Erfurt, Weimar und Jena indes ist Außengastronomie möglich, auch ohne Corona-Test. Man muss aber im Vorfeld einen Termin buchen.

Tourismus: Keine touristischen Übernachtungen – so sieht es die aktuelle Corona-Verordnung bei Inzidenzen über 100 vor. Auch Campen ist in vielen Landkreisen nicht erlaubt, in den Städten mit stabilen Werten unter 100 aber wieder möglich. Auch das Übernachten in Ferienhäusern oder -wohnungen geht dort wieder.

Kontakte: Ein Kurztrip nach Weimar, Übernachtung in einer Ferienwohnung und Essen im Freien – das kann Pfingsten gelingen. Aber darf man auch Freunde treffen? Ja, nur nicht besonders viele. Während in den meisten Regionen Thüringens gilt, dass sich die Mitglieder eines Haushaltes nur mit einer anderen Person treffen dürfen, können in Weimar, Erfurt und Jena zu Pfingsten schon zwei haushaltsfremde Menschen mit am Tisch sitzen. Vollständig Geimpfte und Genesene werden in beiden Varianten nicht mitgezählt.

Einzelhandel: Läden in einem Kreis oder einer kreisfreien Stadt dürfen bei stabil niedriger Inzidenz unter 100 öffnen und Shoppen ohne vorherige Terminvereinbarung anbieten. Ein negativer Corona-Test wird trotzdem nötig sein, außer man hat Covid-19 schon durchgestanden oder ist komplett geimpft.

Ausgangssperre: Sie fällt in Jena, Erfurt und Weimar weg – im Eichsfeld vielleicht am Wochenende. Im übrigen Freistaat gilt sie vorerst weiterhin zwischen 22 und 5 Uhr.

Einzelregelungen: Bei einer Inzidenz unter 100 können die Landkreise oder kreisfreien Städte weitere Lockerungen beantragen. Das Gesundheitsministerium muss aber grünes Licht geben.

