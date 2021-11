Erste Saison auf Saisonbeeten im Weimarer Ortsteil Holzdorf

Holzdorf. Landgut Weimar eG will für Hobbygärtner auf Zeit nach erfolgreicher Premiere auch 2022 Parzellen in Holzdorf anbieten.

Im Sommer stand alles in schönster Blüte (Foto), zuletzt wurden Kartoffeln und Kürbisse geerntet, jetzt sind auf dem Saisonbeet in Holzdorf nur noch vereinzelt Blumen zu finden. Am 15. November müssen die 20 Hobby-Gärtnerinnen und -gärtner ihre Beete abgeerntet haben. Dann endet das erste Jahr für das Projekt der Landgut Weimar eG in Kooperation mit der Initiative Heimische Landwirtschaft. Auf einem halben Hektar wurden Beete von 50 bis 150 Quadratmetern an Kleingärtner auf Zeit vermietet. Angesichts der erfolgreichen Premiere sind bereits Anmeldungen für 2022 möglich: www.heimischelandwirtschaft.de/saisonbeet.