Erste Spenden der Stiftergemeinschaft gehen nach Weimar und Niedersynderstedt

Weimar. Von der Sparkasse Mittelthüringen in Leben gerufenen Gemeinschaft hat an fünf Projekte in der Region Zusagen über insgesamt 25.000 Euro erteilt.

Die Ende 2019 ins Leben gerufene Stiftergemeinschaft der Sparkasse Mittelthüringen hat ihre ersten Spenden an sieben Institutionen vergeben – darunter nach Niedersynderstedt im Weimarer Land und Weimar.

Die ausgereichten 35.000 Euro stammen aus einem Spendenaufruf von Dieter Bauhaus, dem Schirmherren der Stiftergemeinschaft. Eine Zuwendung sei direkt in voller Höhe ausgezahlt worden, alle übrigen sollen mit jeweils 1000 Euro über fünf Jahre hinweg die Finanzierung laufender Projekte sichern.

Der Förderverein Niedersynderstedt, vertreten durch Katjana Hesse, erhielt besagte 5000 Euro. Die derzeit 16 Mitglieder wollen den Platz im Ortskern unter anderem mit einer Natursteinmauer, Schautafeln und einem offenen Bücherstand für alle Generationen ansprechend gestalten. Dafür engagiere sich der Unternehmer Matthias Grafe als einer der Großspender der Stiftergemeinschaft sehr, betonte die Sparkasse in einer Presseinformation.

Für das „Trägerwerk Soziale Dienste wohnen plus...“ nahm Evelyn Pohl an der Übergabe teil. Das Geld soll in die Seniorenarbeit in Wohn-, Pflege- und Hospizeinrichtungen fließen, die die gemeinnützige GmbH betreibt.

Alltägliche, aber auch einmalige Erlebnisse der jungen Gäste des Klubs Kramixxo&Waggong werden ebenso über fünf Jahre gefördert. Den symbolischen Scheck nahm Julia Boronczyk von der Weimarer Kindervereinigung entgegen.

Für die Diakonie Landgut Holzdorf gGmbH berichtete Geschäftsführerin Bettina Schmidt: Die Zuwendung werde einerseits in die Projekte zum Beispiel mit Behinderten fließen, andererseits in Instandsetzungsarbeiten am Landgut.

Zudem wird die Weimarer Bürgerstiftung gefördert. Die Vorstandsvorsitzende Katrin Katzung berichtete, dass jene bisher rund 250 Projekte mit etwa 300.000 Euro unterstützt habe. Im Zentrum stünden die Ehrenamtsagentur mit „Weimars Gute Nachbarn“ sowie Hilfen für Kinder und Jugendliche, darunter die Förderung von Schülernachhilfe ebenso wie die Anschubförderung von Projekten über „Kohle für coole Ideen“.