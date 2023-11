Erste Vorboten für die Adventszeit in Weimar

Weimar. Die Beleuchtung ist bereits in etlichen Straßen und auf dem Marktplatz zu sehen.

Rund zwei Wochen vor der Eröffnung der Weimarer Weihnacht am 28. November wird seit diesem Montag die Beleuchtung für die Adventszeit in der Innenstadt angebracht. So hängt in der Wielandstraße (Foto) bereits die Einladung zum Markt, der in diesem Jahr erstmals die Schillerstraße komplett auslässt und dafür den Frauenplan einbezieht. Auf dem Marktplatz erstrahlt zudem die Beleuchtung im Baum an der Ecke zur Frauentorstraße sowie vielfach die Lämpchen in Weihnachtsvorboten an den Häuserfassaden.