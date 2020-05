Diese Aufnahme entstand im September auf der Baustelle an der Siedlung Schöndorf.

Erster Abschnitt vollendet

Schöndorf. Der erste Teilabschnitt für eine leistungsfähigere Entwässerung in der Schöndorfer Siedlung ist abgeschlossen. Am Freitag erfolgte die Endabnahme.

Wie der Abwasser-Bereich des Kommunalservice Weimar erinnerte, wird dort ein modifiziertes Trennsystems eingerichtet. Hierbei werde zusätzlich zu den zu erneuernden Mischwasserkanälen ein Regenwasserkanal gebaut, der das Niederschlagswasser so weit wie möglich aufnehmen und so das zur Kläranlage führende Kanalsystem entlasten solle.

In einem ersten Teilabschnitt wurde seit dem vergangenen Jahr von der Liselotte-Hermann-Straße (Bereich Buswendeschleife) ein neuer Mischwasserkanal mit vergrößerter Nennweite bis zu einem bereits bestehenden Kanal in der Buttelstedter Straße/B85 sowie ein Regenwasserkanal bis zu einer bestehenden Leitung in der Straße Zum Dorotheenhof gebaut.

Der Bau umfasste etwa 232 Meter Mischwasser- und 156 Meter Regenwasserkanal. Die Baukosten betrugen 750.000 Euro. Der weitere Ausbau des modifizierten Trennsystems ist schrittweise in den nächsten Jahren geplant. red