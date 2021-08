Erster Aufzugsturm für Weimarer Klinik-Parkhaus ist fertig

Der erste Aufzugturm des Parkhauses am Klinikum Weimar ist errichtet und lässt die Dimensionen des geplanten Baus erahnen.

Weimar. Start für Stahlbauarbeiten am Neubau. Shuttlebusverkehr zum Friedhof-Parkplatz wird ausgesetzt.

Die Bauarbeiten zur Errichtung des Parkhauses am Sophien- und Hufeland-Klinikum gehen planmäßig voran. „Die Tiefbauarbeiten sind zum Großteil vollendet, nun geht es in die Höhe“, teilte das Klinikum in einer Presseinformation mit.

Der erste Aufzugsturm, der bereits errichtet worden ist, lasse die Dimensionen des Gebäudes erahnen. Es wird auf dem Gelände des früheren Parkplatzes gebaut und soll nach seiner Fertigstellung Abstellmöglichkeiten auf fünf Etagen bieten.

Im nächsten Schritt wird die bauausführende Firma Goldbeck in dieser Woche mit den Stahlbauarbeiten beginnen, heißt es weiter in der Presseinformation. Die Klinikleitung sei zuversichtlich, dass die Parkhausanlage mit Jahresbeginn 2022 in Betrieb gehen werde.

Patienten und Besucher hätten sich gut auf die seit Mitte Juni dieses Jahres laufende Baumaßnahme eingestellt, betonte der Klinik-Geschäftsführer Tomas Kallenbach. Sie würde die angebotenen Interimsparkmöglichkeiten nutzen oder auf die öffentlichen Verkehrsmittel ausweichen. Als Alternative stehen dafür die gebührenpflichtigen Parkplätze am Hospitalgraben (P1) und „Friedhof“ (P2) bereit.

Angesichts der geringen Inanspruchnahme des Shuttlebusses vom Hauptfriedhof zum Klinikum werde dieser Service bis auf weiteres ausgesetzt, teilte das Klinikum mit. Dieser war bisher montags bis freitags angeboten worden. Zugleich hieß es: Nutzer des Ausweichparkplatzes am Hauptfriedhof hätten jedoch weiterhin die Möglichkeit, kostenfrei mit den Stadtbus mit den Linien 5 und 8 vom Parkplatz zum Klinikum und zurück zu fahren.

Der Neubau soll das seit Jahren währende Parkplatz-Dilemma am Klinikum beenden. Für ein Investitionsvolumen von etwa 5,5 Millionen Euro entstehen rund 450 Pkw- sowie mehr als 100 gesicherte Fahrradstellplätze. Nach neuestem Standard sind zudem Ladevorrichtungen für E-Fahrzeuge vorgesehen.