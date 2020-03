Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Erster bestätigter Corona-Fall in Weimar

In Weimar gibt es den ersten bestätigten Corona-Fall.

Diese Information erhielt Oberbürgermeister Peter Kleine (ptl) am Ende des wöchentlichen Pressegespräches. Sofort wurde der Krisenstab alarmiert, der in diesen Minuten im Gefahrenschutzzentrum an der Kromsdorfer Straße zusammenkommt. Näheres zu dem ersten bestätigten Fall einer Infektion mit dem neuartigen Corona-Virus in der Kulturstadt ist noch nicht bekannt.

Weitere Informationen wurden für den Nachmittag angekündigt.

