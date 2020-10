Erster Zwiebelmarkt-Auftakt an einem Mittwoch

Erstmals an einem Mittwoch beginnt heute, am 7. Oktober 2020, der Weimarer Zwiebelmarkt. Die Pandemie hat dafür gesorgt, dass er im 367. Jahr seines Bestehens den Volksfestcharakter der letzten Jahrzehnte ablegt und als Wochenmarkt zwischen Theaterplatz und Marktplatz stattfindet. Um die 50 der 85 Stände belegen dabei die Heldrunger mit ihren Original Heldrunger Zwiebelrispen. Nicht alle reisen bereits am ersten Markttag an. So dürfte der Theaterplatz Mittwoch noch frei bleiben und nur die halbe Schillerstraße belegt sein.

Die Entwicklung der Corona-Infektionen in Weimar ließ am Dienstag den Daumen für den Zwiebelmarkt oben. Das Gesundheitsamt verzeichnete eine weitere Neuinfektion. Allerdings wird schon ab heute ein deutlicher Rückgang erwartet. Bei fast allen der aktuell 23 Infizierten sind die Infektionswege bekannt und die Kontaktpersonen ermittelt. Deshalb rechnet das Gesundheitsamt nicht damit, dass aus ihrem Kreis das Virus weitergetragen wird. Der Kindergarten „Clara Zetkin“ bleibt einen Tag länger geschlossen, weil vier Tests wiederholt werden müssen. Alle anderen Labor-Ergebnisse von Kindern und Mitarbeiterinnen fielen allerdings negativ aus. Sind die wiederholten Tests negativ, soll die Einrichtung am Freitag mit dem eingeschränkten und Montag mit dem Regelbetrieb beginnen. Auf dem Zwiebelmarkt gilt das Hauptaugenmerk der Stadt den Corona-Regeln. So herrscht im gesamten Marktgebiet Maskenpflicht, ganz gleich, ob der Passant den Markt oder ein Geschäfte besuchen will. Gruppenbildung soll vermieden, Mindestabstand eingehalten werden. Desinfektionsmittel sind zu benutzen. Menschen mit Symptomen dürfen das Marktgebiet nicht betreten. Die Wirte der Stadt hat die Verwaltung für heute ins Gefahrenschutzzentrum eingeladen. Dort soll ihnen die konsequente Kontrollstrategie während der Markttage erläutert werden. OB Peter Kleine vermied am Dienstag zwar jede Drohung – er ließ aber keinen Zweifel daran, dass Verstöße gegen Corona-Regeln und gegen die Hygienekonzepte zur Schließung der Gaststätte führen können. Besonders soll auf Mindestabstände, Masken, Lüftung und Kontaktinformationen der Gäste (drinnen wie draußen) geachtet werden. „Wir lassen den Markt in einer Weise stattfinden, die wir für verantwortbar halten“, sagte Peter Kleine. „Das kommt nicht nur den Markthändlern, sondern auch den Läden und der Gastronomie zugute. Verstöße gegen die Regeln können wir deshalb nicht dulden.“ Er ist sicher, an der Gastronomie entscheiden sich Erfolg oder Misserfolg des Marktes.