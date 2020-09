Erstes Konzert nach der Restaurierung auf Taubacher Orgel

1. Orgelkonzert an der restaurierten Witzmannorgel in der Kirche Taubach. Sie erklang nach jahrelanger Nichtspielbarkeit erstmalig in einem Konzert mit Organist Wolf Andres Lübke und Sänger Oliver Luhn.

Beim ersten Gottesdienst nach dem Corona-Lockdown hatte sie Superintendent Henrich Herbst nach vierjähriger Restaurierung wieder offiziell in Dienst gestellt. Jetzt konnten die Besucher der Taubacher Kirche auch bei einem ersten Konzert erleben, welchen Klang die von Grund auf überarbeitete historische Witzmann-Orgel entfaltet. In der Reihe „KulturZeit in St. Ursula“ fand am vergangenen Samstag die erste vom drei Wochenend-Orgelmusiken in diesem Jahr mit dem restaurierten Instrument statt.

Schon vor Beginn der umfänglichen Arbeiten hatte die Taubacher Orgel über Jahre als nicht mehr spielbar gegolten. Umso besonderer war das Samstags-Erlebnis. Organist Wolf Andres Lübke und Sänger Oliver Luhn gestalteten die festliche Konzertstunde mit Werken von Pasquini, Schütz, Carl Philipp Emanuel Bach, Johann Sebastian Bach, Mendelssohn Bartholdy, Dvorak, Dubois bis hin zur Choralimprovisation „Nun danket alle Gott“ von Sigfrid Karg-Elert.

Die beiden Musiker bereiteten den Zuhörern eine großartige Stunde. Die Orgel kam in ihrer Pracht voll zur Geltung. Es klang natürlich auch die große Freude mit, dass dieses historische Instrument dank so vieler Spender und Förderer nun wieder zu erleben ist.

„Orgelmusiken am Wochenende“ sind in diesem Jahr noch zwei weitere Male in Taubach geplant, am Sonnabend, 10. Oktober, mit Brigitte und Ulrich Kliegel und am Sonnabend vor dem Totensonntag, dem 21. November, mit Professor Martin Sturm.

Beginn ist jeweils um 17 Uhr.