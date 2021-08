Erstes Sing-In mit Yiddish Summer in Weimar

Weimar. Zu einem Sing-In mit Polina Shepherd lädt der Yiddish Summer Weimar auf den Beethovenplatz ein.

Der Yiddish Summer Weimar befindet sich gewissermaßen auf der Zielgeraden. Am Freitag, 20. August, 19.30 Uhr, findet auf dem Beethovenplatz das erste jiddische Chor-Sing-In statt. Seit dem Beginn der Corona Pandemie hat Polina Shepherd hunderte Menschen aus der ganzen Welt in fröhlichen Online-Gesangs-Sessions zusammengebracht. Auf dem Beethovenplatz soll genau das live geschehen. Noten und Texte werden in lateinischen Buchstaben zur Verfügung stellen – es sind also keine Vorkenntnisse im Bereich jiddischer Lieder oder Sprache notwendig. Nach dem Sing-In kann das sangesfreudige Publikum noch bleiben, um im Anschluss auf dem Beethovenplatz die letzte offizielle Jam-Session des Yiddish Summer Weimar 2021 zu erleben.