Erstmals Café zum Tausch von Bekleidung im Bahnhofsgebäude in Apolda

Apolda. Auch Apolda greift den Trend auf: Am 2. Juli 2023 wird ein Kleider-Tausch-Café angeboten. Wo? Im Bahnhofsgebäude.

Nachdem die Design-Preis-Verleihung des Jahres 2023 nun Geschichte ist und sich Apolda nunmehr allmählich auf die Modenacht auf dem Markt am 8. Juli vorbereitet, lohnt ein Blick und wohl auch ein Besuch im Kleider-Tausch-Café. Dieses wird am Sonntag, 2. Juli, in der Zeit zwischen 10 und 13 Uhr seine Pforte öffnen.

Passieren wird das im Bahnhofsgebäude. Dazu lädt die Kreisvolkshochschule Weimarer Land alle Interessierten ein. Das Motto, unter dem dieses Kleider-Tausch-Café steht, lautet passenderweise: „Tauschen. Verschenken. Mitnehmen.“ Das Veranstaltungsangebot ist im Bahnhofsgebäude etwas Neues. Also: Hingehen und ausprobieren.

Kleider-Tausch-Café: Bahnhof Apolda, Sonntag, 2. Juli, 10 bis 13 Uhr