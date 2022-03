„Glikl-Oratorye. A Musical Herstory“ erlebt am 30. März im Fürstenhaus Weltpremiere.

Erstmals Oratorium über barocke Powerfrau Glikl von Hameln in Weimar

Weimar. „Glikl-Oratorye. A Musical Herstory“ erlebt am 30. März im Fürstenhaus Weltpremiere.

Glikl von Hameln gilt als Powerfrau des 17./18. Jahrhunderts. Ein Projektensemble, initiiert vom Unesco-Lehrstuhl für Transcultural Music Studies an der Weimarer Hochschule für Musik, bringt ihr Leben nun als Oratorium auf die Bühne.

Studierende aus Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Israel, der Schweiz und Polen kommen ab 20. März für eine Arbeitsphase in Weimar zusammen. Die Uraufführung mit Instrumentalisten und Sängern erlebt „Glikl-Oratorye. A Musical Herstory“ am Mittwoch, 30. März, um 20 Uhr im Fürstenhaus der Musikhochschule. Es folgen Aufführungen in Erfurt, Sachsen-Anhalt und Nordrhein-Westfalen.

1689 begann die Hamburger Jüdin Glikl von Hameln, ihre Memoiren in westjiddischer Sprache zu verfassen. Die erfolgreiche Geschäftsfrau hinterließ so ein einmaliges Zeugnis jüdischen Lebens in Deutschland.

Das Oratorium lässt sie durch das Libretto von Diana Matut selbst zu Wort kommen und bringt drei weitere jüdische Frauen mit auf die Bühne. Der Komponist und Weimarpreisträger Alan Bern verleiht ihnen durch verschiedene Instrumentalensembles eine eigene musikalische Sprache – inspiriert vom Barock über Klezmer bis zu Retro-Swing.

Karten unter https://www.glikl.eu. Die Weltpremiere läuft auf https://www.hfm-weimar.de im Livestream.