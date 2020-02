Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Erweiterungsbau am Haus der Weimarer Republik kann beginnen

Erstmals ist am 6. Februar 2020 „Tag der Weimarer Republik“ begangen worden. 101 Jahre nach dem Zusammentreten der Nationalversammlung hat der Bund seine Unterstützung für den Erinnerungs- und Bildungsort in Weimar noch einmal aufgestockt. Der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages bewilligte 2,5 Millionen Euro zusätzlich, die er dem Verein Weimarer Republik zur Verfügung stellt. Zwei Millionen Euro davon sollen in den Weimarer Neubau fließen, dessen Bau eigentlich längst beginnen sollte.

Der Erweiterungsbau des Hauses der Weimarer Republik wird unter anderem ein Veranstaltungszentrum und einen Sonderausstellungsbereich aufnehmen. Die Planung ist weitgehend abgeschlossen. Der Baustart aber verzögert sich, weil die Kosten „aufgrund der Komplexität des Vorhabens und wegen der allgemeinen Baupreisentwicklung gestiegen“ seien. Statt von 3,9 geht man von 5,9 Millionen Euro aus.

Das Haus der Weimarer Republik mit seiner Dauerausstellung besuchten seit der Eröffnung am 31. Juli 1990 mehr als 22.000 Menschen. „Es ist für das Verständnis unserer Demokratie heute wichtiger als jemals zuvor in der Nachkriegszeit, sich an die Weimarer Republik zu erinnern“, bekräftigte der Parlamentarische Staatssekretär im Bundesjustizministerium, Christian Lange, am Donnerstag in Weimar bei einer Veranstaltung zum 101. Jahrestag der Nationalversammlung im DNT.

„Unser Ziel ist es, den Erweiterungsbau im Jahr 2021 in Betrieb zu nehmen“, sagte Michael Dreyer, der Vorsitzende des Vereins Weimarer Republik. Er dankte den beteiligten Bundestagsabgeordneten, insbesondere Carsten Schneider (SPD). Für Oberbürgermeister Peter Kleine hat die Stadt die große Chance, „sich als Schlüsselort der deutschen Demokratiegeschichte zu profilieren“. Die Unterstützung des Bundes zeige, dass das Erinnern an die Nationalversammlung von nationalem Interesse ist. „Wir werden alles tun, um den Bau zügig zu vollenden“, so Peter Kleine.