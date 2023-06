Erzählcafé in Weimar-Nord zum Thema Pflege

Weimar. Wichtige Fragen werden am Dienstag im Awo-Stübchen in Weimar-Nord beantwortet.

„Wohnformen im Alter“ ist das Thema eines Erzählcafés, das der Awo-Regionalverband am Dienstag, 20. Juni, um 14 Uhr in seinem „Stübchen“ in Weimar-Nord (Ettersburger Str. 31) anbietet. Immer, wenn mit dem Alter Pflegebedürftigkeit ein Thema wird, stehen die Betroffenen vor den klassischen Fragen: Wie lange kann ich mich noch allein versorgen? Was ist besser für mich – ambulante Versorgung durch den Pflegedienst, Tagesbetreuung in einer Einrichtung, Umzug in betreutes Wohnen oder ein Pflegeheim? Anja Benkert vom Pflegestützpunkt Weimar beantwortet sie.