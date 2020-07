Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Es blüht im Park des Landgutes

Zum Sonntagsausflug lädt am 5. Juli das Landgut Holzdorf ein. „Die Corona-Pause ist beendet. Wir konnten am ersten Juni-Wochenende schon öffnen, hatten zahlreiche Besucher und freuen uns nun auf die Juli-Gäste. Neben dem Charme des Herrenhauses mit Galerie und historischen Beratungsräumen grünt und blüht es nun im Park. Ein Besuch lohnt sich also doppelt“, sagt Bettina Schmidt, Geschäftsführerin der Diakonie Landgut Holzdorf gGmbH. Es gibt Kaffee und Kuchen und zum ersten Mal das Eis der kleinsten Eismanufaktur im Becher. Wer möchte, kann gerne im Landgut-Lädchen stöbern. Für Besucher liegt ein Hygienekonzept zum Schutz vor Covid19-Infektionen vor. Geöffnet ist das Landgut am Otto-Krebs-Weg von 14 bis 16 Uhr.