Marek Heusinger ist seit Anfang 2015 Bürgermeister in Nauendorf.

Nauendorf. Der Nauendorfer Bürgermeister Marek Heusinger verzichtet auf eine erneute Kandidatur bei der Wahl am 11. Oktober und zieht eine erste Bilanz.

„Es geht nicht einfach so weiter“

Wenn die Nauendorfer am 11. Oktober zur Urne gehen, um ihren neuen Bürgermeister zu wählen, werden sie auf dem Wahlzettel nur ein leeres Feld vorfinden. Amtsinhaber Marek Heusinger kandidiert kein zweites Mal. Unsere Zeitung sprach mit dem 50-Jährigen, der ursprünglich aus Schlotheim stammt, seit mehr als 15 Jahren in Nauendorf lebt und als IT-Spezialist bei der Thüringer Aufbaubank in Erfurt arbeitet.