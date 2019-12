Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Eskalation in Weimarer Bus ruft Polizei auf den Plan

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in einem Bus der Linie 1 in der Marcel-Paul-Straße in Weimar zu einem Polizeieinsatz.



Ein 50-jähriger Fahrgast wurde laut Polizei vom Busfahrer aufgefordert, seine Bierdose entweder zu leeren oder aus dem Bus zu entfernen. Daraufhin schüttelte er die Dose und entleerte sie über einem anderen Fahrgast. Anschließend verließ der 50-Jährige den Bus, wobei er noch eine 76-jährige Frau beleidigte.

In der Folge wollte der Busfahrer die Polizei rufen. Als der 50-Jährige das bemerkte, schlug er dem Busfahrer sein Handy gleich zweimal aus der Hand und entfernte sich dann. Der 50-Jährige konnte durch die Polizeibeamten im Nahbereich gestellt werden. Bei einer Durchsuchung wurde bei ihm ein Springmesser aufgefunden. Er muss sich jetzt gleich wegen mehrerer Strafanzeigen verantworten.

