Essenausgabe der Weimarer Tafel bleibt baubedingt zwei Wochen geschlossen

Weimar. Mit der am 5. Dezember geplanten Wiederöffnung erfolgt die Umstellung auf gepackte Lebensmittelkisten. Worum es konkret geht.

Wegen dringender Arbeiten am Dach und am Fußboden muss das Sozialkontor Johannes Falk die Lebensmittelausgabe an der Weimarer Tafel vom 20. November bis zum 3. Dezember schließen. „Das Dach ist an vielen Stellen undicht und wird neu gedeckt. Der Fußboden muss saniert werden, da er nicht den Hygienevorschriften entspricht. Wir sind froh, dass wir den gesamten Boden bei dieser Sanierung mit Fließen belegen können. Das wird die Arbeit im gesamten Lebensmittelbereich vereinfachen. In diesem Zusammenhang werden die Ausgaberäume frisch gestrichen“, sagt Bettina Schmidt, Geschäftsführerin der Diakonie Landgut Holzdorf, Träger des Sozialkontors Johannes Falk.

Geplant sei, die Arbeiten in zwei Wochen abzuschließen, so dass die Lebensmittelausgabe am 5. Dezember wieder zu den gewohnten Zeiten öffnen könne. Während der Schließzeit bestehe die Möglichkeit, Lebensmittel in Blankenhain abzuholen. Bei dringendem Bedarf sollten sich Betroffene bei den Mitarbeitenden der Tafel Weimar melden. Es könnten Fahrgemeinschaften gebildet werden. „Niemand wird wegen der dringenden Reparaturarbeiten allein gelassen“, versicherte Bettina Schmidt.

Ausgabennummern werden abgeschafft

Mit der Wiedereröffnung der Tafel würden organisatorische und strukturelle Veränderungen einher gehen. Dies solle zur Vereinfachung der Ausgabe dienen. Es gebe dann keine Ausgabenummern mehr, sondern gepackte Lebensmittelkisten. „Das ist eine Antwort auf viele Kritiken, wenn es um das Thema gerechtere Verteilung der Lebensmittel geht“, erläuterte die Geschäftsführerin. Details würden am 5. Dezember mitgeteilt.

Die Tafel versorgt monatlich mehr als 1600 Erwachsene und 900 Kinder mit Lebensmitteln. Die Zahl der Hilfebedürftigen werde weiter steigen. Daher würden dringend zusätzliche Lebensmittel und Zuwendungen benötigt, so das Sozialkontor Johannes Falk.