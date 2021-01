Ettersburg investiert in ein Feuerwehr-Fahrzeug

Mit einem gebrauchten Einsatzfahrzeug will die Gemeinde Ettersburg in diesem Jahr ihrer Freiwilligen Feuerwehr zu einer größeren Einsatz-Bandbreite verhelfen.

Mit einem gebrauchten Einsatzfahrzeug will die Gemeinde Ettersburg in diesem Jahr ihrer Freiwilligen Feuerwehr zu einer größeren Einsatz-Bandbreite verhelfen. „Bei Brandfällen hat sich die Zusammenarbeit mit den anderen Wehren bewährt, die im Verbund mit unserer ausrücken“, so Bürgermeister Jens Enderlein. „Aber wenn wir bei besonderen Ereignissen mal allein ausrücken müssen, zum Beispiel nach einem Sturm, ist unsere Technik nicht mehr zeitgemäß.“

Die Ettersburger verfügen noch über ein Kleinlöschfahrzeug, das sogenannte „KLF-Thüringen“, mit dem in den 90er-Jahren viele Dorffeuerwehren ausgerüstet wurden. „Unsere Anforderungen an das Nachfolge-Fahrzeug sind Allradantrieb, Stromaggregat und ein Wassertank“, so Enderlein. Das „KLF-Thüringen“ bietet technisch nicht die Möglichkeit, diese Elemente nachzurüsten. Es hat zudem nur Platz für fünf Einsatzkräfte, das künftige Fahrzeug soll mindestens sieben Kameraden transportieren können.



Die Gemeinde wartet aktuell noch auf passende Angebote und rechnet mit einem Posten von 60.000 bis 70.000 Euro. Der geht in den Haushalt ein, den der Gemeinderat im Februar beschließen will. Auf Fördermittel kann Ettersburg nicht hoffen: Der Freistaat Thüringen beteiligt sich nur bei Neufahrzeugen. „Das würde mit unseren Anforderungen sicher mehr als 350.000 Euro kosten“, so Enderlein. „Da stehen Aufwand und Nutzen in keinem sinnvollen Verhältnis.“