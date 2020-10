Ettersburg plant Ortskern-Sanierung

Die Gemeinde Ettersburg will in den kommenden Jahren die Hauptstraße zwischen Ottmannshäuser Straße und Schloss sowie die angrenzenden Wege und öffentlichen Flächen sanieren lassen. Um für dieses Großvorhaben erste Vorarbeit zu leisten, von der Bestandsanalyse über die Kostenschätzung bis hin zum Ausloten von Fördermöglichkeiten, hat der Gemeinderat am Dienstag einen Planungsauftrag an das Weimarer Ingenieurbüro Lopp vergeben.

Ein Schnellschuss soll die denkmalgerechte Sanierung des historischen Ortskerns im Umfeld des Unesco-Welterbes nicht werden. Bürgermeister Jens Enderlein geht davon aus, dass der Bau wohl in zwei bis drei Jahren konkret werde. 2021, im Jahr der Bundesgartenschau, wolle man die Hauptstraße jedenfalls nicht aufreißen. Weitaus kurzfristiger wird ein anderer Auftrag abgearbeitet, den der Gemeinderat ebenfalls auslöste. Das Bad Berkaer Unternehmen Axnick und Funk fertigt eine Schutzhütte für Ettersburgs Sport- und Freizeitgelände an, die noch dieses Jahr geliefert und aufgestellt werden soll. Inklusive der Montage vor Ort wird die Hütte, für die es auch Lottomittel vom Freistaat gab, etwa 10.000 Euro kosten. Nicht zuletzt vergab der Gemeinderat den Auftrag dafür, das Fundament für die neue kommunale Lagerhalle herzustellen. Wann die Arbeiten erfolgen können, steht noch nicht fest. Die Gemeinde wartet auf die Baugenehmigung des Kreises. Eile ist allerdings geboten, da die Halle noch im November geliefert werden soll. Sie wird in Nachbarschaft des Pflegeheim-Parkplatzes errichtet.