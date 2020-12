Ettersburg verbietet Zweckentfremdung des Barfußpfades

Mit Hinweisschildern „Hunde verboten!“ will die Gemeinde Ettersburg gegen eine zweckentfremdende Nutzung des Barfußpfades auf ihrem Sport- und Freizeitgelände am westlichen Dorfrand vorgehen. Grund für diesen Schritt seien, so Gemeinderats-Mitglied Ronny Grüßung, Hinweise aufmerksamer Bürger. Diese hätten am vergangenen Wochenende beobachtet, dass Hundehalter das Gelände und insbesondere den Barfußpfad als Spiel- und -Sportplatz für ihre Vierbeiner missbrauchen. „Der Barfußpfad darf nur als solcher genutzt werden“, so Grüßung. Für Auslauf oder Training von Hunden sei er nicht konzipiert und diese nicht gestattet.

Der Bau des rund 160 Meter langen Ovals, mit Naturholz eingefasst und mit diversen Materialien gefüllt, hatte 2018 begonnen. Nachdem die Gemeinde Unstimmigkeiten mit der Unteren Denkmalschutzbehörde ausräumte, nahm er schrittweise Gestalt an und ist seit einem Arbeitseinsatz Ende Oktober fast fertiggestellt. „Die Gemeinde und die Einwohner haben das Projekt in vielen ehrenamtlichen Arbeitsstunden vorangetrieben“, betonte Grüßung.

Bei Verstößen gegen das in Kürze mit Schildern untermauerte Verbot behalte sich die Gemeinde, so Grüßung weiter, „die Verhängung von Ordnungsmitteln“ vor.