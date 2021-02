Ettersburg will einen eigenen Kindergarten

Rund 300.000 Euro zahlt die Gemeinde Ettersburg in diesem Jahr für die Betreuung der 41 Kindergarten-Kinder, die im Dorf zu Hause sind. Das ist mehr als ein Viertel aller für 2021 kalkulierten Haushaltsausgaben. Angesichts solcher Kosten denkt die Gemeinde über einen eigenen Kindergarten nach. Derzeit werden die jungen Ettersburger in Ramsla, Hottelstedt, Vippachedelhausen, Niederzimmern und Weimar betreut. Eine eigene Einrichtung, so mutmaßt Bürgermeister Jens Enderlein, sei womöglich nicht teurer als die jetzige Lösung. Um das zu überprüfen, will die Gemeinde mit der Thüringer Aufbaubank eine Bedarfsanalyse auf den Weg bringen. Der Plan, für den Kindergarten-Neubau schon in diesem Jahr einen Kredit im Haushalt einzuplanen, wurde aber verschoben.